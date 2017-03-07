Экс-хоккеист СКА извинился за слова о том, что не хотел бы заняться сексом с негритянкой

Извиниться за свои слова о том, что он не хотел бы заниматься сексом с чернокожей женщиной, пришлось бывшему нападающему СКА Артемию Панарину, сейчас выступающему в клубе «Чикаго». Поводом для извинений стало видео, записанное в 2012 году.

Накануне, 6 марта, об этом видео и словах, сказанных Панариным, стало известно американским СМИ. Хоккеист таким образом попытался пошутить в ответ на вопрос, чем бы он не смог заниматься. На видео смотреть с 7:15.

«В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принес извинения и понимает оскорбительный характер своих слов», – говорится в официальном заявлении «Чикаго».

«В 2012 году я был гостем на российском телешоу и позволил себе нетактичные комментарии, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что мои слова были оскорбительными, и приношу за них извинения», – прокомментировал Панарин.

Напомним, Артемий Панарин отыграл в СКА три сезона: с 2012 по 2015 год. За это время он провел 108 матчей в регулярных чемпионатах, забил 46 голов и отдал 56 передач (102 очка). За «Чикаго» он проводит второй сезон. В дебютном сезоне-2015/16 за океаном он сыграл 80 матчей, забил 30 голов, отдал 47 передач (77 очков), став самым результативным новичком НХЛ и получив приз лучшему новичку по итогам сезона. В текущем чемпионате НХЛ на его счету 20 голов, 37 передач (57 очков).