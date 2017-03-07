В Петербурге офис «РосСтроя» арестовали за долги

В попытке заставить «дочку» ГК СУ-155 вернуть долг, судебные приставы арестовали офис компании. Если «РосСтрой» не расплатится с государством, офис уйдет с молотка.

Как сообщили "Фонтанке" 7 марта в пресс-службе городского Управления Федеральной службы судебных приставов, долг АО СК «РосСтрой» по налогам и сборам достиг 180 миллионов рублей. В отношении строительной компании, которая входит в число крупнейших налогоплательщиков Петербурга, возбудили исполнительное производство.

Декларация с уточнениями за 2015 год позволила «РосСтрою» сократить долг на 68 миллионов рублей. Еще 36 миллионов компания заплатила добровольно. После этого возвращение денег в казну остановилось.

Чтобы стимулировать компанию в поиске оставшихся 70 миллионов, судебные приставы арестовали принадлежащий ей офис с евроремонтом. Помещение площадью более тысячи квадратных метров могут продать в счет «налогового» долга строителей.

Компания «Росстрой» – дочернее предприятие холдинга «СУ-155» в Петербурге, ответственное за строительство жилых комплексов «Каменка» и «Новая Каменка». В апреле 2014 года работы по возведению домов были остановлены. Возобновились в начале 2016 года, когда финансировать достройку объектов «СУ-155» по всей России обязался банк «Российский капитал». На компанию «Росстрой» оформлены договоры долевого участия людей, купивших квартиры в проблемных ЖК.