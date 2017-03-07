В США обнародовали план изменения Obamacare

Представители Республиканской партии в Конгрессе США в ночь на вторник обнародовали законопроект об изменении системы медицинского страхования. Документ призван заменить реформу здравоохранения, инициированную предыдущим президентом США Бараком Обамой (Obamacare).

Как пишет The Washington Post, республиканская версия медстрахования предполагает сохранение лишь двух положений Obamacare: страховщики не смогут отзывать медстраховку у людей, уже имеющих заболевания, а граждане США до 26 лет по-прежнему будут застрахованы в рамках полисов своих родителей.

К 2020 году планируется отменить госсубсидии на медицинское страхование для нуждающихся граждан, включая оплату экстренной госпитализации, лекарственных средств, ведение беременности и педиатрическую помощь, сообщает Deutsche Welle. Эти вопросы будут переданы в ведение отдельных штатов.

При этом само медстрахование станет полностью добровольным (сейчас американцы, отказывающиеся от медстраховки, должны выплачивать штраф).

Республиканцы придумали другой способ поощрить тех, кто продлевает медстраховку без длительного перерыва: если этот перерыв составляет меньше 63 календарных дней, то индивидуальным страхователям не придется платить надбавку в 30%, пишет The Wall Street Journal.

Те американцы, которых не страхует работодатель, получат налоговые скидки, которые помогут оплатить личное медицинское страхование. Сумма таких скидок будет зависеть от возраста и дохода: чем старше и беднее гражданин, тем больше налогов ему вернет государство.

Между тем страховщики смогут взимать с пожилых клиентов премии в пять раз больше, чем с молодежи. В настоящее время премии для людей старшего возраста не могут превышать премии для молодых американцев более чем втрое.

Реформа Obamacare (официальное название – Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи, официальная аббревиатура – ACA) была осуществлена в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным с 2014 года, число американцев без медстраховки снизилось до исторического минимума – менее 10%. Однако бюджетные расходы существенно выросли.

Отмена Obamacare была одним из важнейших пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа, поскольку республиканцы с самого начала резко критиковали эту реформу как слишком дорогую и неэффективную. Трамп подписал указ о начале процесса отмены медицинской реформы Обамы на следующий же день после инаугурации – 21 января.