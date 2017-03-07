Законопроект о российской нации решили переименовать

Законопроект о единой российской нации решили переименовать в закон "Об основах государственной национальной политики" "из-за неготовности общества воспринять идею единой нации", пишет "Коммерсант".

"Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название", – цитирует газета руководителя инициативной группы по подготовке концепции законопроекта академика Валерия Тишкова, который сообщил о решении сменить название документа после первого заседания группы.

В конце октября на заседании президентского совета по межнациональным отношениям экс-глава Миннаца Вячеслав Михайлов предложил разработать закон "О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями", инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин, который поручил подготовить документ до 1 августа.

Однако разработка закона о единой политической нации вызвала значительный общественный резонанс. В частности, опасения высказали представители различных этнических групп.

В то же время в самой рабочей группе по разработке концепции закона газете заявили, что пока изучают предложения экспертов. По словам Тишкова, в концепции, которую представят через месяц, будут прописаны понятийный аппарат и механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями. Российской нации в документе будет посвящен, скорее всего, специальный раздел.