Медведев призвал участников ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призывает участников ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ: если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.

"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев на заседании Евразийского Межправсовета.

Как подчеркнул российский премьер, об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.

Как отметил он, страны, входящие в ЕАЭС, за последние годы нарастили физический объем экспорта на российский рынок, все получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, рынок труда стал абсолютно открытым, реально развивается промышленная кооперация.