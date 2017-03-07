Медведев призвал участников ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призывает участников ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ: если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.
"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев на заседании Евразийского Межправсовета.
Как подчеркнул российский премьер, об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.
Как отметил он, страны, входящие в ЕАЭС, за последние годы нарастили физический объем экспорта на российский рынок, все получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству, рынок труда стал абсолютно открытым, реально развивается промышленная кооперация.
Источник: РИА Новости
Справка:
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
РФ сократила поставки нефти в Белоруссию в качестве меры реагирования на задолженность Минска по газу, которая на сегодняшний день уже достигла 660 миллионов долларов. Нефтегазовый спор между странами продолжается уже больше года, и пока стороны не смогли его урегулировать. В связи с этим РФ еще в конце минувшего года заявила, что поставки нефти в Беларусь будут сокращены с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн. В то же время российская сторона не исключала, что поставки могут быть сокращены до 12-16 миллионов тонн.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что Белоруссия подает в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти. Он также поручил белорусским чиновникам искать альтернативные способы поставок нефти в страну. В конце февраля Белоруссия закупила танкер нефти в Иране, однако в республику он еще не прибыл.
Кроме того Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.
Белоруссия в декабре минувшего года не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Президентом Белоруссии не подписаны бюджет и таможенный кодекс ЕАЭС.
Киргизия увязывает вступление в силу соглашений о преференциальной торговле ЕАЭС с третьими странами со снятием всех барьеров внутри союза, включая ветконтроль на ее границе с Казахстаном.