В Петергофе у должницы по алиментам арестовали очки

Два с лишним десятка пар очков едва не пустили с молотка, чтобы выплатить алименты несовершеннолетним детям петербурженки.

Как сообщили 7 марта в пресс-службе городского Управления Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении женщины, имеющей двух детей, возбудили еще в сентябре прошлого года. В попытке взыскать 164 тысячи рублей удалось выяснить, что должница владеет магазином оптики в Петродворцовом районе. Приставы отправились с визитом в магазин и арестовали товар на нужную сумму, а именно 26 пар модных очков, которые на ответственное хранение любезно согласился взять бывший муж петербурженки.

Опасаясь лишиться товара, женщина нашла деньги и погасила долг, направив приставу квитанции об оплате и пообещав выплачивать текущие платежи без задержек.