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07.03.2017 10:21

Петербурженку будут судить за разлив ртути в суде

Вмешательство в деятельность Петроградского суда вменяют бывшей содержательнице публичного дома в Петербурге: Хафиза Ахматшина, по версии следствия, разлила в казенном здании ртуть. Судить её за это будут там же.

Как сообщает 7 марта на своем сайте горпрокуратура, Ахматшина пронесла в здание металлическую ртуть, чтобы сорвать рассмотрение дела о мошенничестве, где она являлась главной фигуранткой. По версии следствия, 14 октября 2016 года 58-летняя подсудимая разлила 25 граммов опасного металла на третьем этаже у кабинета председателя суда. Концентрация паров превысила допустимое значение в 70 раз, учреждение на несколько дней закрыли на демеркуризацию.

Женщине предъявили обвинение в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в процессе дело переквалифицировали на «вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».

«Ртутные дни» не помогли Ахматшиной избежать лишения свободы по первому уголовному делу о квартирном мошенничестве. В ноябре прошлого года женщину приговорили к четырем годам колонии. К этому сроку добавили условное осуждение 2013 года. По совокупности приговоров женщине назначили семь лет в исправительной колонии.

Еще один приговор Ахметшина может получить в Петроградском суде, в который материалы дела на днях направила прокуратура.

 


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