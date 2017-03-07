СК выяснил, кто приказал применить "Точку-У" против мирного населения Донбасса

Следственный комитет России установил, кто из командиров украинской армии отдавал приказ применить ракетный комплекс "Точка-У" против мирного населения Донбасса. Об этом 7 марта сообщила журналистам и.о. руководителя управления ведомства по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

По данным следствия, к этому военному преступлению причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Именно он, как полагает СК, 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок.

Действия украинской армии нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны (1949 год), считают в Следственном комитете.

"Применение вооружения неизбирательного действия вряд ли можно назвать случайностью. Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления ракеты, при том что "Точка-У" применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже невозможно", — отметила представитель СК.

По ее словам, "очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер и, по мнению следствия, образуют состав преступления по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", — заключила Петренко.

Ранее СК заявил, что получил неопровержимые доказательства того, что в 2014 и 2015 годах силовики применяли против мирных жителей Донбасса тактические комплексы.

"Точка-У" — оружие массового поражения, которое не оставляет шансов населению выжить. Следователи собрали доказательства в Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном. Установлено, что против жителей были выпущены ракеты с осколочно-фугасными и кассетными зарядами.

Советский ракетный комплекс "Точка-У" поступил на вооружение в 1989 году. После распада СССР в распоряжении украинских властей осталось значительное количество этих комплексов. Установки оснащаются баллистическими ракетами, дальность стрельбы составляет около 120 км.