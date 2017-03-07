Истребители ЗВО отразили попытку условного противника пересечь границу РФ

Экипажи истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа провели тренировки по перехвату условного нарушителя государственной границы России, сообщает 7 марта пресс-служба ЗВО.

"По замыслу тренировки, стратегические бомбардировщики условного противника предприняли попытку пересечь условную государственную границу Российской Федерации и нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам", — говорится в сообщении.

Экипажи истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской области, в воздушном бою защитили аэродром от воздушного удара условного противника. Уточняется, что после получения сигнала об обнаружении неопознанных воздушных судов истребители МиГ-29СМТ произвели воздушную разведку, обнаружили самолеты-нарушители и вступили с ними в учебный бой.

"В ходе учения экипажи отработали ускоренную подготовку боевых машин к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет. Всего в учениях было задействовано более 10 экипажей истребительной авиации ЗВО, которые выполнили не менее 6 самолето-вылетов каждый", — добавляется в сообщении.