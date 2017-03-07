СК заинтересовался конкурсом на раздевание в ночном клубе Благовещенска

Следственный комитет России начал доследственную проверку после сообщений о конкурсе на раздевание с участием несовершеннолетней, который прошел в одном из ночных клубов Благовещенска. Соответствующее сообщение размещено на сайте следственного управления СКР по Амурской области.

«По фактам, изложенным в размещенных в средствах массовой информации публикациях о проведении в одном из ночных клубов Благовещенска конкурса на раздевание, в котором, предположительно, приняла участие несовершеннолетняя, следственными органами СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Региональное издание «Комсомольской правды» сообщало, что одна из конкурсанток, которая согласилась полностью раздеться ради приза в 15 тыс. руб., может быть несовершеннолетней. По данным издания, девушке 16 лет. О том, что в ночном клубе Благовещенска прошел конкурс на раздевание, но без уточнения возраста участниц, написал также портал Life.ru.

Происходящее в клубе посетители снимали на видео и выкладывали в социальные сети.

В настоящее время СКР по Амурской области устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.