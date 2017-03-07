Медведев одобрил создание МФЦ для бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ратифицировал постановление о внесении изменений в правила организации деятельности многофункциональных центров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, документ предусматривает создание на базе МФЦ дополнительных окон обслуживания предпринимателей и юридических лиц.

«Внесенными в правила организации деятельности МФЦ изменениями предусматривается, в частности, создание на базе МФЦ центров, ориентированных на предоставление дополнительных негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности, – МФЦ для бизнеса», — сказано в распоряжении.

Ранее сообщалось, что МФЦ смогут выдавать паспорта граждан России с 2017 года.