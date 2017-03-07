Во ВМедА умер расстрелянный подполковник УФСИН Чернов

В Военно-медицинской академии Петербурга в ночь на 7 марта умер подполковник УФСИН Николай Чернов, на которого было совершено покушение.

Смерть 34-летнего пациента подтвердили медики.

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Напомним, что преступление было совершено 2 марта на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. В Чернова, который находился в автомобиле, выпустили 8 пуль. В непосредственном исполнении преступления подозревается 63-летний Сабир Садыков, он уже арестован. В подстрекательстве к убийству подозревают начальника Чернова – заместителя по капитальному строительству УФСИН Сергея Мойсеенко. Он также арестован.

По версии следствия, покушение на подполковника, курировавшего строительство новых «Крестов», было связано с его профессиональной деятельностью.