Еще
10:57 07.03.2017
Пришлите свою новость!
10:53
В Петербурге офис «РосСтроя» арестовали за долги
10:51
В США обнародовали план изменения Obamacare
10:47
Законопроект о российской нации решили переименовать
10:36
Медведев призвал участников ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ
10:27
В Петергофе у должницы по алиментам арестовали очки
10:21
Петербурженку будут судить за разлив ртути в суде
10:07
СК выяснил, кто приказал применить "Точку-У" против мирного населения Донбасса
09:57
"Квадрат": Переделывать проектные декларации придется всем застройщикам Петербурга
09:51
Истребители ЗВО отразили попытку условного противника пересечь границу РФ
09:43
СК заинтересовался конкурсом на раздевание в ночном клубе Благовещенска
09:35
Хельсинки вошел в Топ-10 самых чистых столиц мира
09:27
Медведев одобрил создание МФЦ для бизнеса
09:17
Совбез Малайзии экстренно созван после запрета гражданам страны выезжать из КНДР
09:11
Во ВМедА умер расстрелянный подполковник УФСИН Чернов
09:09
На Потёмкинской разбились примечательные машины
09:01
В Петербурге арестовали серийных похитителей сейфов и платежных терминалов
08:53
Петербуржец, выставивший дочь на балкон после ссоры, оказался под следствием
08:45
Власти Северной Кореи запретили покидать страну гражданам Малайзии
08:37
Двое сотрудников ДПС в Петербурге уволены за «развод с ряжеными» после расследования «Синих ведёрок»
08:29
В Саратове рецидивист ограбил цветочный магазин, чтобы поздравить прохожих с 8 Марта
08:21
СМИ: Закон о российской нации переименуют из-за «неготовности общества»
08:13
Москва осудила продолжение военной миссии Канады на Украине
08:05
Россия внесла $78 млн в бюджет ООН
01:56
Рок-н-драма "Вий" театра на Таганке завершит офф-программу "Прорыва"
01:34
Алексей Паперный погрузит слушателей в новое звучание
01:11
Диана Арбенина покажет всё, как есть
00:55
Бывшего замглавы внутренних войск МВД РФ арестовали по подозрению во взятке
00:45
«Республиканцы» поддержали участие Фийона в президентских выборах во Франции
00:35
Песков: Отношениям России и США вредит «истерия» в Вашингтоне
00:25
США и Япония просят созвать экстренную встречу Совбеза ООН из-за ракет КНДР
00:14
Пожар на Ленинском проспекте тушили по первому номеру
00:00
В Киеве подготовили списки заключенных-россиян, которые находятся на Украине
06/03
Очевидцы: В новостройке на Ленинском горит квартира
06/03
На Кубинской спасатели сняли повисшую на балконе женщину
06/03
Газ вернули в колонию строгого режима
06/03
В правительстве одобрили законопроект о товарных интернет-агрегаторах
06/03
У главы фискальной службы Украины нашли гражданство Великобритании и Венгрии
06/03
Федеральные дороги в Ленобласти защитят от животных электроизгородями
06/03
СМИ: МОК задумался об отстранении России от Олимпиады-2018
06/03
Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров
06/03
В Минтрансе заявили, что все самолеты в лизинге выведут из эксплуатации к 2030 году
06/03
Минтранс предложил сократить финансирование транспортной программы на 1,3 трлн
06/03
Суд начал банкротство группы «Проминдустрия», чьи рабочие голодали на Ямале
06/03
Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу
06/03
Депутатов отправили в Удельный парк защищать Петербург
06/03
На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров
06/03
Варламов рассказал о хамской парковке дипломата у Мариинки
06/03
США могут расширить список стран, гражданам которых запретят въезд
06/03
Минобороны подтвердило гибель спецназовца в Сирии
06/03
Реконструировать дом на Лермонтовском под гостиницу Мариинского театра готовы двое
06/03
На Дыбенко спецтранспорт «убрал» маршрутку
06/03
В Театре на Литейном ставят финскую "почти комедию"
06/03
Власти ДНР и ЛНР заявили, что вместо Украины поставляют уголь в Россию
06/03
На крыше дома в Шушарах нашли повешенного мужчину
06/03
КГИОП отказался легализовывать незаконную перепланировку дома «Слеза социализма»
06/03
Жилком и вице-губернатор Бондаренко ответили на обвинения УФАС
06/03
Федерация хоккея России задолжала 30 млн спорткомитету Петербурга за ЧМ по хоккею
06/03
"Фонтанка" за 60 секунд — 6 марта
06/03
Гранин – Медведеву: В годы блокады в Публичке прочитали 1,5 миллиона книг
06/03
Стали известны детали "черной легенды" арестованного за покушение на подполковника УФСИН
06/03
Дуров отрицает доступ силовиков к архивам Telegram
06/03
В Петербурге мигранта будут судить за домогательства к дошкольнице
06/03
СМИ сообщили о гибели российского спецназовца в Сирии
06/03
В Петербурге суд начал рассматривать дело о злоупотреблениях в Институте экспериментальной медицины
06/03
ФСБ показала, как российский спецназ освобождал Пальмиру
06/03
«Дочка» РЖД предлагает отказывать в перевозке лицам, уличенным в курении в поездах
06/03
ФАС предлагает снять ограничения на закупку импортных лекарств и медизделий
06/03
Петербургскую компанию повели в суд за полгектара земли
06/03
Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов
06/03
Финны поймали на границе с Россией двух голландцев-фотографов
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
07.03.2017 09:17

Совбез Малайзии экстренно созван после запрета гражданам страны выезжать из КНДР

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Reuters.

«Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.

Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии, «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».

Кроме того, малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре. «Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников дипмиссии, которые находятся здесь», — уточнил заместитель министра внутренних дел страны Нур Джазлан Мохамед.

Напомним, сегодня стало известно, что власти КНДР запретили выезд из страны граждан Малайзии.

4 марта власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоля персоной нон грата и обязали его в 48 часов покинуть страну.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители обнаружили на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан КНДР.

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Власти Северной Кореи запретили покидать страну гражданам Малайзии
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В США обнародовали план изменения Obamacare
СК выяснил, кто приказал применить "Точку-У" против мирного населения Донбасса
Совбез Малайзии экстренно созван после запрета гражданам страны выезжать из КНДР
Власти Северной Кореи запретили покидать страну гражданам Малайзии
СМИ: Закон о российской нации переименуют из-за «неготовности общества»
Москва осудила продолжение военной миссии Канады на Украине
Россия внесла $78 млн в бюджет ООН
Бывшего замглавы внутренних войск МВД РФ арестовали по подозрению во взятке
«Республиканцы» поддержали участие Фийона в президентских выборах во Франции
Песков: Отношениям России и США вредит «истерия» в Вашингтоне
В убийстве турецкого посла нарисовали русский след
Крест и «церковный спецназ» как спасение от застройщика
По ком плачут иконы
Главный синоптик Петербурга: Весна началась
Кремль о расследовании Навального: пропагандистcкие выпады
Бьют - значит, лечат
Донбасс неприкаянный
Анафема за алименты
Кино в Интернете – только с разрешения Мединского
Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

ГУ МВД по СПб и ЛО

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Иллюстрация из журнала "Крокодил", 70-е

Мироточение как мем

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.