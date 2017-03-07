В Петербурге арестовали серийных похитителей сейфов и платежных терминалов

Полицейские Петербурга при содействии СОБР задержали четырех участников преступной группы. Им вменяют семь краж сейфов и платежных терминалов из разных магазинов города. За три месяца добычей злоумышленников стало более миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», четырех мужчин в возрасте от 32 до 40 лет задержали 6 марта по подозрению в целой серии краж. По версии следствия, воры действовали по одной и той же схеме: ночью отжимали двери в торговые точки и выносили сейфы и кассеты из платежных терминалов. Пока им вменили семь эпизодов: с декабря 2016 года по конец февраля четверка успела обнести магазин реабилитационной техники, «Рив Гош», «Улыбку радуги» — дважды, художественный салон и аптеку. Последние кражи, совершенные в ночь на 22 февраля, оказались не слишком «удачными»: сначала преступники навестили «Багетную мастерскую» на улице Достоевского, но в сейфе художественного салона оказалось чуть больше трех тысяч рублей. В ту же ночь аналогичная сумма пропала из сейфа аптеки «Шиповник» на 7-й Красноармейской улице.

При обыске в квартирах подозреваемых полицейские обнаружили кувалды, лом, болторезы и болгарки, которыми предположительно отжимали двери магазинов. Там же нашлись два поврежденных сейфа из «Рив Гош» и подарочные сертификаты на пять миллионов рублей, пропавшие из косметического магазина ночью 25 декабря прошлого года.

По каждому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Два брата и двое их коллег находятся под арестом. Полицейские выясняют, ограничилась ли четверка только семью ночными походами по магазинам.