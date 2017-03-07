Петербуржец, выставивший дочь на балкон после ссоры, оказался под следствием

Полиция Калининского района Петербурга задержала мужчину, который после ссоры выставил 15-летнюю дочь на балкон «остыть». Девочка попыталась спуститься со второго этажа и сорвалась.

Как стало известно «Фонтанке», следственный комитет квалифицировал поведение родителя как «покушение на убийство». 40-летний отец задержан в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщало наше издание, инцидент произошел 4 марта около 19 часов в квартире дома на проспекте Культуры. Десятиклассница, которая оказалась на холоде и упала при попытке слезть с балкона второго этажа, сейчас находится в реанимации детской городской больницы №19 в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у нее серьезные травмы головы.