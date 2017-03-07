Власти Северной Кореи запретили покидать страну гражданам Малайзии

Власти КНДР запретили покидать страну гражданам Малайзии. В Куала-Лумпуре между тем заявили, что причастные к убийству брата Ким Чен Ына скрываются в посольстве Северной Кореи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство КНДР KCNA, власти Северной Кореи временно запретили гражданам Малайзии покидать страну. Объясняется это стремлением обеспечить безопасность дипломатов и северокорейских граждан, которые находятся в Малайзии.

МИД Северной Кореи проинформировал посольство Малайзии о решении властей и выразил надежду, что спорная ситуация будет в ближайшее время разрешена в интересах развития отношений между двумя странами.

Между тем глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар заявил, что двое граждан КНДР, которых правоохранительные органы хотели бы допросить в связи с убийством Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, в настоящее время скрываются в посольстве в Куала-Лумпуре.

Чиновник затруднился предположить, сколько времени подозреваемые будут прятаться на территории дипмиссии. По его словам, представители северокорейских властей никак не сотрудничают со следствием.

Ранее Малайзию покинул посол КНДР Кан Чхоль, который был объявлен персоной нон грата. Последний обвинил Куала-Лумпур в сговоре с внешними силами из-за расследования смерти Ким Чен Нама.

Брат северокорейского лидера скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. По версии следствия, неизвестная женщина накинула ему на лицо платок, пропитанный отравляющим веществом.

Власти КНДР изначально отрицали, что покойный являлся братом Ким Чен Ына, а затем заявляли, что причиной смерти их гражданина стали проблемы с сердцем. При этом в Пхеньяне назвали нарушением закона тот факт, что вскрытие тела умершего в аэропорту мужчины проходило без согласия дипмиссии и без присутствия ее представителя.