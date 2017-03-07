СМИ: Закон о российской нации переименуют из-за «неготовности общества»

Рабочая группа по подготовке концепции законопроекта о российской нации решила переименовать его в закон «Об основах государственной национальной политики».

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя группы академика Валерия Тишкова.

«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности», — объяснил решение рабочей группы Тишков.

Он отметил, что это также вызвано тем, что «президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона».

По словам Тишкова, новый законопроект группа представит через месяц. Руководитель группы пообещал, что в документе будет прописан понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями. В закон также будут включены концепции мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политики государства в отношении малых и коренных народов и принципы этнологической экспертизы законопроектов.

В новой редакции российской нации могут посвятить отдельный раздел, добавил Тишков.

Ранее, 31 октября 2016 года, на заседании совета по межнациональным отношениям экс-министр национальной политики Вячеслав Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил переработать стратегию национальной политики в законопроект. Путин идею поддержал, поручив президиуму совета разработать закон до 1 августа.

Идею законопроекта о российской нации в регионах восприняли критически. Так, в декабре 2016 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что такого законопроекта «в природе существовать не может», и «он не принят фактически ни в одном государстве мира», так как формирование нации — это «объективный исторический процесс».

Глава комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заметил, что для реализации национальной политики в России есть Конституция, стратегия, государственная национальной политика и другие «хорошие законы».