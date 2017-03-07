Бывшего замглавы внутренних войск МВД РФ арестовали по подозрению во взятке

Бывшего заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России (ныне Росгвардия) генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник, 6 марта, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник.

Факт ареста подтвердил агентству советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. При этом он не привел подробностей.

«Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Это касается и бывших руководителей, тех кто не перешел в новую структуру», — отметил Хинштейн.

По данным некоторых СМИ, фигурирующая в деле генерала сумма составляет 10 миллионов рублей.

Вячеслав Варчук с января 2010 года занимал должность начальника финансового управления внутренних войск МВД РФ.