«Республиканцы» поддержали участие Фийона в президентских выборах во Франции

Политический комитет французской партии «Республиканцы» единогласно поддержал выдвижение Франсуа Фийона в качестве кандидата на пост президента страны, сообщило 6 марта Le Figaro.

«Политический комитет единогласно возобновляет поддержку Фийона», — заявил глава Сената Франции Жерар Ларше после встречи 20 членов партии в Париже.

В связи с поддержкой партией Фийона, один из депутатов, поддерживавших отказавшегося от участия в президентских выборах Алана Жюппе, Доминик Бюссеро заявил о выходе из предвыборной кампании в поддержку Фийона, выразив разочаорование действиями партии.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Алан Жюппе отказался от участия в президентских выборах. Его рассматривали в качестве возможной замены Франсуа Фийона.