США и Япония просят созвать экстренную встречу Совбеза ООН из-за ракет КНДР

США и Япония при участии Южной Кореи запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН после запуска баллистических ракет Северной Кореей. Об этом 6 марта в твиттере сообщило постоянное представительство США при ООН.

«США и Япония при взаимодействии с Республикой Корея запросили [проведение] экстренных консультаций Совбеза ООН из-за ракетных запусков Северной Кореи», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Газета.Ru».

Дата экстренной встречи пока неизвестна.

В понедельник в 1.36 мск КНДР запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря. Южнокорейские военные предполагают, что Пхеньян провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Это событие совпало с совместными учениями Южной Кореи и США. Ранее Генштаб Корейской народной армии предупреждал, что в случае, если Сеул и Вашингтон не откажутся от проведения этих маневров, со стороны КНДР последует ответная реакция. Три из четырех запущенных ракет, по данным министерства обороны Японии, попали в исключительную экономическую зону Японии, упав всего в 300–350 км западу от полуострова Ога префектуры Акита.