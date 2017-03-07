Пожар на Ленинском проспекте тушили по первому номеру

Пожар в новостройке в Красносельском районе Петербурга вечером 6 марта тушили по первому номеру сложности.

Как сообщает МЧС по городу, вызов в дежурную службу поступил около 11 часов вечера. Первый пожарный расчёт прибыл к дому 51 по Ленинскому проспекту уже в 23:20. Через 25 минут силами пяти пожарных расчетов огонь в двухкомнатной квартире потушили.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Напомним, очевидцы сообщали, что в квартире, расположенной на 14 этаже дома, на момент возникновения пожара были люди.