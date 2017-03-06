На Кубинской спасатели сняли повисшую на балконе женщину

Петербурженка после бытовой ссоры выпала из окна и сумела провисеть на балконе до приезда спасателей с автолестницей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вечером 6 марта поступила заявка из Московского района. На Кубинской улице, 48 требовалась помощь женщине, которая висела на уровне четвертого этажа.

Спасатели по лестнице добрались до петербурженки и с помощью спецснаряжения благополучно приземлили ее.

С внешней стороны дома женщина оказалась после бытовой ссоры, утверждают очевидцы. Обстоятельства устанавливает полиция.