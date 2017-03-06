В правительстве одобрили законопроект о товарных интернет-агрегаторах

Комиссия по законопроектой деятельности правительства РФ одобрила проект закона, по которому предлагается обязать «агрегаторов товаров и услуг» подробно описывать у себя на сайтах то, что они продают.

Результат рассмотрения законопроекта, автором которого стал Роспотребнадзор, опубликован на сайте правительства РФ 6 марта. Проектом предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей» и включить в него понятие «агрегатора товаров (услуг)». Вместе с появлением самого понятия, Роспотребнадзор предлагает назначить их ответственными за то, что они продают в части информирования покупателей о товаре. Фактически под это определение попадают все сайты, которые предлагают что-либо купить через интернет, но сами этот товар не производят и сделки купли-продажи не заключают.

В случае, если информация о товаре окажется ложной и доведена в таком виде до покупателя она была именно агрегатором, законопроект предполагает ответственность в пределах суммы, которую заплатил потребитель.

Теперь законопроект рассмотрят на заседании правительства.