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Общество
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06.03.2017 22:54

У главы фискальной службы Украины нашли гражданство Великобритании и Венгрии

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обнаружила у главы фискальной службы страны Романа Насирова, отстраненного от должности в связи с расследованием дела о коррупции, гражданства Великобритании и Венгрии. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил прокурор в ходе судебного заседания, передает 6 марта издание Liga.net.

«У него есть британский паспорт по номеру 5084080. Это, безусловно, очень важно для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения... Это еще не все, чем может похвастаться господин Насиров. Он также является гражданином Венгрии», — заявил прокурор.

Статья 4 Конституции Украины, как отмечает издание, позволяет иметь лишь одно гражданство — украинское.

6 марта Соломенский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об избрании Насирову меры пресечения. В суд он был доставлен днем ранее.

Насиров подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования дела о неправомерных рассрочках выплаты налогов предприятиями, связанными с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

3 марта сообщалось, что после попытки задержания у Насирова был диагностирован инфаркт и он отправлен в реанимацию. По утверждению адвокатов, следователи позднее вручили ему уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Источник: Лента.ру


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