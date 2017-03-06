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06.03.2017 22:26

СМИ: МОК задумался об отстранении России от Олимпиады-2018

«Би-би-си» опубликовал лонгрид, посвященный выборам столицы летней Олимпиады-2024. Опубликованный 6 марта материал получил название «МОК: Международный олимпийский кризис», отдельный его раздел повествует о будущем России в олимпийском движении.

Согласно заключениям редактора спортивного отдела «Би-би-си» Дэна Роана, Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Отмечается, что подобное решение позволит организации восстановить доверие к себе и «наконец показать зубы».

Журналист заявляет об участившихся в последнее время разговорах «в высших эшелонах» структуры МОК на тему возможного отстранения России. Как говорится в статье, «несмотря на большой риск полного разрыва отношений с Россией, в МОК все больше склоняются к мнению, что отстранение поможет организации продемонстрировать свои лидерские качества именно в тот момент, когда ей очень нужно восстановить доверие к себе».

В тексте сообщается, что на данный момент МОК переживает непростой период. В подтверждение этому приводится факт отзыва заявок на проведение Олимпийских игр Будапештом, Римом и Гамбургом, а также большое число выявленных нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012. По мнению аналитика «Би-би-си», отстранение России выведет МОК из этого кризиса. 

 

Источник: Газета.ру


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