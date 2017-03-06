Еще
22:15 06.03.2017
Пришлите свою новость!
22:10
Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров
21:43
В Минтрансе заявили, что все самолеты в лизинге выведут из эксплуатации к 2030 году
21:26
Минтранс предложил сократить финансирование транспортной программы на 1,3 трлн
21:15
Суд начал банкротство группы «Проминдустрия», чьи рабочие голодали на Ямале
21:05
Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу
20:45
Депутатов отправили в Удельный парк защищать Петербург
20:12
На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров
20:00
Варламов рассказал о хамской парковке дипломата у Мариинки
19:50
США могут расширить список стран, гражданам которых запретят въезд
19:45
Минобороны подтвердило гибель спецназовца в Сирии
19:39
Реконструировать дом на Лермонтовском под гостиницу Мариинского театра готовы двое
19:35
На Дыбенко спецтранспорт «убрал» маршрутку
19:31
В Театре на Литейном ставят финскую "почти комедию"
19:25
Власти ДНР и ЛНР заявили, что вместо Украины поставляют уголь в Россию
19:19
На крыше дома в Шушарах нашли повешенного мужчину
19:13
КГИОП отказался легализовывать незаконную перепланировку дома «Слеза социализма»
19:09
Жилком и вице-губернатор Бондаренко ответили на обвинения УФАС
18:59
Федерация хоккея России задолжала 30 млн спорткомитету Петербурга за ЧМ по хоккею
18:51
"Фонтанка" за 60 секунд — 6 марта
18:50
Гранин – Медведеву: В годы блокады в Публичке прочитали 1,5 миллиона книг
18:39
Стали известны детали "черной легенды" арестованного за покушение на подполковника УФСИН
18:34
Дуров отрицает доступ силовиков к архивам Telegram
18:28
В Петербурге мигранта будут судить за домогательства к дошкольнице
18:22
СМИ сообщили о гибели российского спецназовца в Сирии
18:16
В Петербурге суд начал рассматривать дело о злоупотреблениях в Институте экспериментальной медицины
18:10
ФСБ показала, как российский спецназ освобождал Пальмиру
18:04
«Дочка» РЖД предлагает отказывать в перевозке лицам, уличенным в курении в поездах
17:58
ФАС предлагает снять ограничения на закупку импортных лекарств и медизделий
17:53
Петербургскую компанию повели в суд за полгектара земли
17:50
Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов
17:42
Финны поймали на границе с Россией двух голландцев-фотографов
17:34
В ДНР сообщили о взрыве на Авдеевском коксохимическом заводе
17:26
Петербуржца арестовали по подозрению в надругательстве над школьницей в машине
17:18
В Феодосии разогнали детский футбольный матч, объявив его "террористическим митингом"
17:16
На востоке Москвы пьяный мужчина ударил прохожего японским мечом
17:10
Врач в Петербурге может сесть в тюрьму из-за партии металлолома
17:00
Росавтодор: К 2030 году в России будет 10 тыс. км трасс для беспилотных машин
16:49
Путин подарил Терешковой скульптуру «Чайка садится на воду»
16:48
Элитную водку «Группы Ладога» арестовали в счет долгов по налогам
16:42
ЖКС в Купчино обяжут перекрыть вход на крышу дома, с которого сорвался паркурщик
16:38
Финалистка конкурса на разработку талисмана ЧМ-2018 придумала символ для волейбольной «Ленинградки»
16:37
Петербурженка по публикации в СМИ выявила серийных угонщиков
16:30
Депутаты Тихонова и Амосов оспорили закон о приравнивании встреч избирателей к митингам
16:20
Сторонники Саркози попросят Фийона найти себе замену на выборах
16:13
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
16:05
Воспитательница Чудновец потребует компенсацию за содержание под стражей
15:59
На Парашютной разбился семилетний
15:55
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
15:51
На Васильевском молодому петербуржцу помогли выпасть в окно
15:50
Прокурор Ленобласти Марков обсудил аварийное жилье в часах за миллион
15:50
Прокуроры не смогли попасть к врачам детских поликлиник Красносельского района
15:46
На «Парнасе» с 20-го этажа упал мужчина
15:44
По предложению петербургского ЗакСа Госдума утвердит правила обращения с домашними животными
15:42
Два югославских генерала сидят в финских тюрьмах за военные преступления
15:36
КНДР объявила малазийского посла персоной нон грата
15:35
"Пиратов" со "станции" выносила скорая
15:25
ФСБ по Петербургу заказала медали с Дзержинским и отсылкой к истории НКВД и КГБ
15:20
Развратителя петербургской школьницы нашли в Сибири
15:14
Bloomberg: Русские хакеры требовали денег у критиков Трампа
15:04
Смольный объявил конкурс на проектирование участков «Восточного скоростного диаметра»
15:01
Премьер поручил министерствам рассмотреть вопрос применения в России технологии блокчейн
14:47
Светогорск за два часа справился с гей-туризмом
14:40
В Петербурге четырех наркополицейских будут судить за наркотики и взятку
14:34
В Госдуме не поддержали законопроект о проведении налоговиками контрольных закупок
14:30
Житель Московского района «выселял соседей» боевой гранатой
14:29
Дочь Пескова рассказала, как ее отец "бомбил" по ночам
14:26
Китай занял первое место в мире по размеру банковской системы
14:24
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
14:18
Акунин выпустил книгу о счастье России в 1937 году
14:10
В убийстве турецкого посла нарисовали русский след
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
06.03.2017 22:10

Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину совместно с Российским экспортным центром разработать предложения по кредитованию импортеров российских товаров. Документ поручения опубликован на сайте кабмина.

«Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) разработать с участием АО «Российский экспортный центр» и представить в правительство Российской Федерации предложения по обеспечению конкурентоспособных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг российского производства, в том числе с использованием государственных финансовых активов в иностранной валюте», — уточняется в поручении.

Поручение должно быть выполнено до 5 апреля 2017 года.

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров
Суд начал банкротство группы «Проминдустрия», чьи рабочие голодали на Ямале
ФАС предлагает снять ограничения на закупку импортных лекарств и медизделий
Петербургскую компанию повели в суд за полгектара земли
Элитную водку «Группы Ладога» арестовали в счет долгов по налогам
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
ФНС пришла за водкой
Портовики Петербурга не поделили финнов
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

ГУ МВД по СПб и ЛО

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Иллюстрация из журнала "Крокодил", 70-е

Мироточение как мем

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.