В Минтрансе заявили, что все самолеты в лизинге выведут из эксплуатации к 2030 году

Министр транспорта России Валерий Окулов на первом заседании авиационной коллегии при правительстве, которая прошла 6 марта, заявил, что к 2030 году все находящиеся в лизинге самолеты будут выведены из эксплуатации.

«На начало 2017 года российский парк воздушных судов насчитывает 579 магистральных самолетов, из которых 494 — иностранного производства со средним возрастом 11 лет», — приводит слова министра «Газета.Ru».

Окулов отметил, что на данный момент наблюдается мировой тренд по увеличению первоначального срока лизинга новых самолетов.

«Это связано с тем, что самолеты нового поколения имеют более длинные интервалы техобслуживания... Можно прогнозировать, что к 2030–2031 годам из эксплуатации будут выведены практически все находящиеся сегодня в операционном лизинге воздушные суда и будут замещены либо на отечественные самолеты нового поколения, либо на иностранные», — уточнил он.