Минтранс предложил сократить финансирование транспортной программы на 1,3 трлн

Минтранс предложил продлить федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (программа РТС) до 2021 года, но при этом сократить её финансирование. Данные следуют из проекта постановления правительства, которым планируется внести в нее изменения.

«В целях максимально эффективного завершения реализации мероприятий программы РТС, в отсутствии принятых решений по объемам ее финансирования за счет средств федерального бюджета после 2019 года, Минтрансом России предлагается продление программы РТС на один год (до 2021 года)», — приводит 6 марта выдержку из документа RNS.

Объем бюджетного финансирования программы, согласно новой редакции, может сократиться на 1,31 трлн руб. на 2016–2020 годы. Общий объем финансирования составит 8,98 трлн руб.

Это позволит завершить начатые объекты «с более плавным графиком финансирования, с учетом финансовых возможностей федерального бюджета». Начала новых проектов в этот период не предполагается, следует из проекта.