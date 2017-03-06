Суд начал банкротство группы «Проминдустрия», чьи рабочие голодали на Ямале

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел наблюдение в «Промышленной группе «Проминдустрия». Поводом для начала банкротства стал выдвинутый в декабре прошлого года иск ООО «Химпек» на 1,3 млн рублей.

Решение о начале процедуры банкротства опубликовано на сайте суда 4 марта.

Финансовые проблемы у холдинга начались в 2016-м. Хотя годом раньше его выручка превысила 6 млрд рублей. Компания строила инфраструктуру для нефтяников в Ямало-Ненецком, Ханты-мансийском автономных округах, в Коми. Также сотрудничала с «Газпромом», «Новатэком», «Лукойлом».

Владелец группы — Сергей Костромин. Ему же принадлежит база отдыха «Семь озер» в Ленобласти. В ее зверинце держат амурских тигров и енотовидных собак.

В ноябре прошлого года около сотни вахтовиков, работавших на Ямале, объявило голодовку. Причиной стала невыплата зарплаты «Проминдустрией» и ее «дочками» в течение нескольких месяцев. В отношении руководства компаний возбудили 3 уголовных дела. В итоге, в конце года компания выплатила 93 млн рублей, погасив долги перед 976 сотрудниками.