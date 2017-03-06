Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу

Воспитательница Евгения Чудновец вышла на свободу после того, как суд отменил обвинительный приговор за репост видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере, передает 6 марта ТАСС.

Об этом сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников. Чудновец находилась в женской исправительной колонии Нижнего Тагила.

«Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией», — сказал он.

6 марта Курганский областной суд отменил приговор осужденной за репост воспитательнице Чудновец.

8 ноября 2016 года Катайский районный суд Курганской области приговорил ее к 6 месяцам колонии за репост видео на своей странице «ВКонтакте». Женщину обвинили в распространении детской порнографии. Изначально прокурор просил приговорить Чудновец к 5 годам лишения свободы.