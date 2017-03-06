Депутатов отправили в Удельный парк защищать Петербург

Комитет по законности и правопорядку отказал оппозиции в акции в защиту Петербурга, которую градозищитники хотели провести 19 марта на Марсовом поле. Об этом «Фонтанке» 6 марта сообщил депутат Борис Вишневский.

По его словам, чиновники сослались на то, что весь день в указанном месте будут проходить различные мероприятия. Оппозиции предложили поменять дату или митинговать в Удельном парке.

Напомним, 19 марта депутаты ЗакСа и оппозиционные активисты намеревались провести Марш в защиту Петербурга, где поднять тему слияния РНБ и РГБ, а также передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки парковой зоны вокруг Пулковской обсерватории.