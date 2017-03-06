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06.03.2017 20:12

На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

В Петербурге на Большой Морской улице вечером 6 марта состоялась акция-народный сход с целью обсуждения расследования Алексея Навального об имуществе бывшего президента и нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева.
На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров
Сергей Николаев

Как передает корреспондент «Фонтанки», порядка 40 человек приняли участие во флешмобе: молодые люди водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали.

На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

«Кря-кря, против этого царя», – выкрикивали активисты.

В итоге шестеро были задержаны полицией за участие в несанкционированном мероприятии.

Справка:

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. По версии авторов материала, глава правительства через людей из своего ближайшего круга общения распоряжается многомиллиардными активами, включающими усадьбу в Курской области, виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, яхты. Ранее Навальный публиковал расследование о даче премьера в Плесе, на территории виллы среди прочего имеется также домик для уточки.


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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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