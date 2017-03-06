На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров
Как передает корреспондент «Фонтанки», порядка 40 человек приняли участие во флешмобе: молодые люди водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали.
«Кря-кря, против этого царя», – выкрикивали активисты.
В итоге шестеро были задержаны полицией за участие в несанкционированном мероприятии.
Справка:
На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. По версии авторов материала, глава правительства через людей из своего ближайшего круга общения распоряжается многомиллиардными активами, включающими усадьбу в Курской области, виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, яхты. Ранее Навальный публиковал расследование о даче премьера в Плесе, на территории виллы среди прочего имеется также домик для уточки.