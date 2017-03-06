На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

В Петербурге на Большой Морской улице вечером 6 марта состоялась акция-народный сход с целью обсуждения расследования Алексея Навального об имуществе бывшего президента и нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева.

Как передает корреспондент «Фонтанки», порядка 40 человек приняли участие во флешмобе: молодые люди водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали.

«Кря-кря, против этого царя», – выкрикивали активисты.

В итоге шестеро были задержаны полицией за участие в несанкционированном мероприятии.