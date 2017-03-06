США могут расширить список стран, гражданам которых запретят въезд

США не исключают дальнейшего расширения списка стран, гражданам которых временно запретят въезд на американскую территорию, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.



"Президент поручил госдепартаменту предоставлять информацию о странах, которые могут быть включены в список… Но мы не говорим пока, что какие-либо страны (обязательно) будут включены", — сказал представитель администрации.

Новый указ вступает в силу 16 марта и приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке стран отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США. Также указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев, хотя и не затронет тех беженцев, чей въезд в США уже одобрен.