Минобороны подтвердило гибель спецназовца в Сирии

Министерство обороны России подтвердило гибель ​военнослужащего, рядового-контрактника Артема Горбунова во время выполнения операции в Сирии.

По данным ведомства, российский солдат погиб 2 марта при отражении попытки прорыва группы боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на позиции сирийских войск, где находились в тот момент российские военные советники.

«Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Артем Горбунов погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники», — сообщили в военном ведомстве.

Командование Вооруженных сил России представило Горбунова к государственной награде посмертно.

О смерти военнослужащего Вооруженных сил России Артема Горбунова написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его вдова Софья Горбунова. Гибель солдата она подтвердила в разговоре с РБК. «Я не знаю, при каких обстоятельствах он погиб, мне штаб просто доложил: «Погиб трагически», — отметила Горбунова и добавила, что всю информацию военные от нее скрывают. Она подтвердила, что погибший является кадровым военным.

По данным источника активистов группы независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team, Горбунов служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде. Эту информацию, в частности, расследователям удалось подтвердить по фотографии, которую опубликовал один из друзей погибшего во «ВКонтакте» в ноябре 2016 года на плацу этой бригады.