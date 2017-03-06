Реконструировать дом на Лермонтовском под гостиницу Мариинского театра готовы двое

Две заявки поступили на тендер Мариинского театра по реконструкции здания на Лермонтовском проспекте Петербурга. Стоимость работ оценена в 195 млн рублей.

Как следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок 6 марта, заявки на конкурс по реконструкции здания на Лермонтовском проспекте, 14Б, подали компании «Профиль» и «Инжиниринг». Они готовы выполнить работы за 1,5 года.

«Инжиниринг» предложил выполнить работы за 184 млн рублей. По данным базы СПАРК, компания принадлежит Андрею Поспелову, топ-менеджеру «Аксель групп».

«Профиль» указала цену в 190 млн. Эта компания разрабатывала проект реконструкции здания. Фирма принадлежит Дмитрию Сальникову и Владимиру Соловьеву. В 2016-м она получила контракты на 520 млн рублей. Она строит центр доклинических исследований для Института им. Алмазова за 930 млн и реставрировала Летний дворец Петра I.

Итоги тендера подведут 14 марта. Подрядчик должен будет возвести мансарду и обустроить в здании 25 номеров, установить лифты.

Здание на Лермонтовском, 14Б, расселено и пустует уже несколько лет. В 2014 году его передали для обустройства гостиницы Мариинскому театру.