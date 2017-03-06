КГИОП отказался легализовывать незаконную перепланировку дома «Слеза социализма»

Отказ в перепланировке помещения под кафе в доме-памятнике на улице Рубинштейна выдал комитет по охране памятников Петербурга. Фактически строительные работы в здании уже провели в 2015 году.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский 6 марта опубликовал официальный ответ на свой запрос о «Слезе социализма». В нем вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что 20 февраля КГИОП подготовил мотивированный отказ на проект перепланировки помещения в доме на улице Рубинштейна, 7. Это памятник конструктивизма «Дом-коммуна инженеров и писателей».

«Теперь компанию заставят восстанавливать то, что они сломали. И надеюсь, никакого ресторана не будет. К радости жителей», – сообщил Борис Вишневский.

Жители дома на улице Рубинштейна уже два года борются против открытия ресторана на первом этаже здания. В ходе незаконной перепланировки заведение разрушило часть несущих стен здания. В результате по зданию пошли трещины, ранее сообщали горожане.

Заказчиком проекта перепланировки выступала компания «Рубинштейна 7». По данным ЕГРЮЛ, она принадлежит Михаилу Чобаню, Тенгизу Берая и Евгению Смирнову. Михаила Чобаня ранее называли владельцем ресторана «География» на Рубинштейна, 5, и бара «Солнце» на улице Добролюбова.