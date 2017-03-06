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06.03.2017 19:09

Жилком и вице-губернатор Бондаренко ответили на обвинения УФАС

Протокольные решения, из-за которых УФАС по Петербургу возбудило дело в отношении вице-губернатора города Николая Бондаренко, были направлены на погашение кредиторской задолженности управляющих компаний Василеостровского района перед ОАО «ТГК1». Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказали в аппарате чиновника.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении вице-губернатора Николая Бондаренко и жилищного комитета. Должностные лица, как сообщают антимонопольщики, ставили свои подписи под протоколами совещаний с управляющими компаниями «Возрождение» и «МИР». В ходе них УК обязали обеспечить переход на обслуживание по всем управляемым многоквартирным домам в ГУП «ВЦКП «ЖХ». В случае неперехода администрация Василеостровского района и жилком были обязаны провести собрания собственников для выбора иных управляющих компаний. Между тем ранее обслуживание домов проводило ООО «Эллис ИТ», именно оно стало заявителем по делу. В конце прошлого года УФАС выносило предупреждение по данному факту, однако его условия не были выполнены.

«20 января 2017 года в УФАС было направлено письмо, подписанное вице-губернатором Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, в нем сообщается, что предупреждение УФАС о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушений, принято к сведению, – сообщили в аппарате чиновника. – До настоящего времени возражения и иные предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, не поступали».

В свою очередь, в жилкоме пояснили, что комитет совместно с администрацией Василеостровского района рекомендовал управляющим организациям ООО «УК «Мир», ООО «УК «Возрождение» перейти на комплексное обслуживание в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», в связи с отсутствием механизма «расщепления» платежей в расчетном центре ООО «Эллис ИТ». Сделано это было  в целях «безусловного выполнения поручения президента Российской Федерации о применении механизма «расщепления» платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги и распределения поступающих платежей непосредственно в адрес ресурсоснабжающих организаций, минуя расчетные счета управляющих организаций».

«Необходимо отметить, что процент сбора квартирной платы по  ООО «УК «Мир», ООО «УК «Возрождение» на 30% ниже, чем в среднем по городу, – подчеркивают в Смольном. -  Сумма кредиторской задолженности данных управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями с июня 2015 года (с момента передачи многоквартирных домов в управление) с нуля выросла до 480 млн руб. Кроме того, управляющими организациями ООО «УК «Мир», ООО «УК «Возрождение» и расчетным центром ООО «Эллис ИТ» не соблюдаются требования постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» в части раскрытия информации по начислениям населению за жилищные и коммунальные услуги».

Кроме того, по словам представителя жилкома, он учел предупреждение УФАС и обратил внимание «Мира» и «Возрождения», что они свободны в выборе способа оплаты при условии исполнения поручения президента Российской Федерации.


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