Федерация хоккея России задолжала 30 млн спорткомитету Петербурга за ЧМ по хоккею

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обнаружила ряд нарушений при подготовке и организации чемпионата мира по хоккею, который проходил в мае прошлого года в двух российских столицах. По этому поводу в Смольном сегодня, 6 марта, прошло совещание, сообщает пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова.

У Контрольно-счетной палаты возникло три основных вопроса к спорткомитету Северной столицы. Первый — нарушение при выделении субсидий СК «Юбилейный», а именно: объем денежных средств, перечисленных на аренду помещений. Второй — отсутствие документального обоснования дополнительных бюджетных расходов на реконструкцию спорткомплекса в размере 300 миллионов рублей. Третье — невыполнение Федерацией хоккея России (ФХР) обязательств перед правительством Петербурга: долг федерации перед правительством Петербурга в размере 30 миллионов рублей (выручка от продажи билетов) до сих пор не погашен.

Представитель комитета, присутствовавший на совещании, дал объяснение по каждой из претензий. По поводу аренды было заявлено, что в «Юбилейном» стоимость аренды установлена для каждого помещения отдельно, а проведение чемпионата мира требовало аренды всех их, включая прилегающую территорию. Говоря о дополнительных бюджетных расходах на реконструкцию, чиновник ответил, что планирование расходов осуществлялось на основании обоснованных расчетов, и это подтверждено положительным заключением государственной экспертизы, выданным 6 ноября 2015 года.

Что касается вопроса перечисления денежных средств, вырученных от продажи билетов на чемпионат мира по хоккею, то в настоящее время Смольный готовит претензию в отношении Федерации хоккея России.

Как заявил «Фонтанке» вице-губернатор Владимир Кириллов, представителя Контрольно-счетной палаты, присутствовавшего на совещании, полностью удовлетворили объяснения, данные спорткомитетом.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2016 года прошел с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве игры проводились на стадионе «ВТБ Ледовый дворец», в Санкт-Петербурге — в СК «Юбилейный». В «Юбилейном» прошли матчи группы «В» и две четвертьфинальные встречи. В общей сложности петербургскую часть чемпионата мира посетили 136,5 тыс. зрителей (официальные данные Международной федерации хоккея), или 4550 зрителей в среднем на матче.