"Фонтанка" за 60 секунд — 6 марта

В особняке Кушелева-Безбородко, как в рукавичке из русской народной сказки, кто только не поселился. Партнер Геннадия Тимченко, отставной генерал и продавец рыбы. Теоретически еще есть места для зайки, мышки и лягушки.

Смольный не может штрафовать водителей за безвозмездное пользование платной парковкой в центре Петербурга, но очень хочет. Для этого ему нужен доступ к базе данных МВД. Минэкономразвития и Минкомсвязи считают, что доступ можно дать. Конечно, это же не их база.

Миллиардер Михальченко все еще под арестом, но дело его живет. "Бронка" увела из Большого порта Петербурга крупного оператора Finnlines. Большому порту пока не очень обидно, а Михальченко — не слишком прибыльно. Но тенденция есть.

Бразильский полузащитник "Зенита" говорит по-русски с грозненским акцентом. И говорит с этим акцентом интересные вещи.

На Ириновском проспекте неизвестные снесли поклонный крест. Участок под крестом спорный: местные хотят, чтобы там была часовня, а застройщик, судя по всему, на очередную Вавилонскую башню нацелился. «И почему это РПЦ не помогает?" – вопрошают верующие. Потому что надо было сразу бюст Николая II ставить.

Региональное Управление федеральной службы безопасности заказало партию медалей «Почетному участнику специальных программ» с Феликсом Дзержинским на аверсе. Заказ на чеканку выполнило ООО «Госзнак России» (не путать с «Гознаком»). Железный Феликс попал в компанию Гидроприбора, адмирала Макарова и чемпиона выставки охотничьих собак Росохотрыболовсоюза.

"Я убежден, что очень многие ждут, когда открыто можно будет сказать, что во всем евреи виноваты", – из уст человека, у которого есть всамделишный автомат Калашникова, это звучит сильно. Зовут человека Георгий Штиль, ему исполнилось 85 лет.

"- А что такое русская судьба?

– Ты бредёшь ночью в октябре по Нечерноземью, по рожу в грязи, и спрашиваешь меня, что такое русская судьба? Ну ты даёшь".

В продажу выходят два детектива, которые только кажутся детективами: винтажный роман Юлии Яковлевой о пропавших из Эрмитажа картинах и юмористическая антиутопия Фигля-Мигля о воскрешённых жертвах сталинских репрессий.

Фестиваль электронной музыки «Пиратская станция», похоже, все. Потому что, судя по числу потерпевших, музыка там была преимущественно фоном.