Гранин – Медведеву: В годы блокады в Публичке прочитали 1,5 миллиона книг

«В годы войны блокадники прочитали в стенах Публичной библиотеки 1,5 миллиона книг, и эти книги поддержали многих» – так писатель Даниил Гранин, автор «Блокадной книги», отреагировал на инициативу слияния петербургской Публички (Российской национальной библиотеки, РНБ) с московской Ленинкой (Российской государственной библиотекой, РГБ).

Открытое письмо прозаика к премьер-министру Дмитрию Медведеву 6 марта опубликовала в своем Facebook писатель и переводчик, исследователь блокадных текстов Наталия Соколовская. Гранин считает, что из-за слияния РНБ и РГБ потеряют свою индивидуальность. Сама идея объединения подобна идее объединения Большого и Мариинского театров. «Потомки не простят нам лишения Публички права на самостоятельность», – уверен автор «Блокадной книги».