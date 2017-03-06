Гранин – Медведеву: В годы блокады в Публичке прочитали 1,5 миллиона книг
«В годы войны блокадники прочитали в стенах Публичной библиотеки 1,5 миллиона книг, и эти книги поддержали многих» – так писатель Даниил Гранин, автор «Блокадной книги», отреагировал на инициативу слияния петербургской Публички (Российской национальной библиотеки, РНБ) с московской Ленинкой (Российской государственной библиотекой, РГБ).
Открытое письмо прозаика к премьер-министру Дмитрию Медведеву 6 марта опубликовала в своем Facebook писатель и переводчик, исследователь блокадных текстов Наталия Соколовская. Гранин считает, что из-за слияния РНБ и РГБ потеряют свою индивидуальность. Сама идея объединения подобна идее объединения Большого и Мариинского театров. «Потомки не простят нам лишения Публички права на самостоятельность», – уверен автор «Блокадной книги».
Справка:
Расположенная в Петербурге Российская национальная библиотека – одна из старейших в Восточной Европе и крупнейших в мире. Проект её создания в 1795 году утвердила императрица Екатерина II, на сегодняшний день в книгохранилище хранятся древние рукописи, старинные книги, крупнейшее собрание дореволюционных русских газет.
В январе 2017 год новый генеральный директор РНБ, экс-глава Российской государственной библиотеки Александр Вислый направил премьер-министру письмо с просьбой об объединении двух книгохранилищ. Хотя документ первоначально держался закрытым от публики, о нём стало известно библиотечному сообществу, бумага породила возмущение среди учёных, писателей, политиков Петербурга. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву.