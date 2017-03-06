Стали известны детали "черной легенды" арестованного за покушение на подполковника УФСИН

Сабир Садыков, подозреваемый в покушении на убийство подполковника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова, выдумал детализированную легенду о потерпевшем. Он рассказал следствию, что якобы видел, как двое мужчин скрылись с места происшествия на "девятке" после того, как отошли от Nissan Х-Trail Чернова.

47news стали известны точные формулировки первого протокола. Так, одного из выдуманных киллеров он назвал дагестанцем и добавил: "В национальностях я разбираюсь хорошо".

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Напомним, что Сабиров, которого подозревают в исполнении покушения на убийство Чернова, был задержан днем 5 марта на выезде из Петербурга. К вечеру стало известно о задержании второго фигуранта дела – 53-летнего полковника внутренней службы, заместителя по капитальному строительству регионального УФСИН Сергея Мойсеенко. Начальника Николая Чернова подозревают в подстрекательстве к убийству. Мера пресечения ему сегодня избирается Всеволожским городским судом в закрытом режиме.