Дуров отрицает доступ силовиков к архивам Telegram
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем твиттере заявил, что российские силовые ведомства не могли получить неограниченный доступ к трафику Telegram и архиву за три года.
Ранее профессор МГИМО, колумнист «Газеты.Ru» Валерий Соловей в своем фейсбуке написал о том, что «есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года». По его словам, это пример действия «закона Яровой».
«Это утка. Законы отдельных стран не влияют на политику Telegram», — написал Дуров в ответ на соответствующий вопрос шеф-продюсера телеканала «Дождь» Маргариты Журавлевой.
Источник: "Дождь"
Справка:
Антитеррористические поправки, предложенные Ириной Яровой и Виктором Озеровым, были приняты летом 2016 года. Они, в частности, обязывают операторов связи и интернет-провайдеров в течение полугода хранить переписку, разговоры и другую информацию о пользователях.
В октябре международная правозащитная организация Amnesty International представила рейтинг защищенности мессенджеров. В первую пятерку общего рейтинга надежности системы шифрования вошли компании Facebook (представляет Messenger и WhatsApp), Apple (iMessage, FaceTime), Google (Hangouts, Allo, Duo), Telegram (Telegram Messenger) и Line (Line Messenger). На последних местах оказались Tencent (QQ, WeChat), Snapchat и Blackberry (Blackberry Messenger).