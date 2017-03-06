Дуров отрицает доступ силовиков к архивам Telegram

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем твиттере заявил, что российские силовые ведомства не могли получить неограниченный доступ к трафику Telegram и архиву за три года.

Ранее профессор МГИМО, колумнист «Газеты.Ru» Валерий Соловей в своем фейсбуке написал о том, что «есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года». По его словам, это пример действия «закона Яровой».

«Это утка. Законы отдельных стран не влияют на политику Telegram», — написал Дуров в ответ на соответствующий вопрос шеф-продюсера телеканала «Дождь» Маргариты Журавлевой.