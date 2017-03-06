В Петербурге мигранта будут судить за домогательства к дошкольнице

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над 7-летней.

Как сообщает 6 марта пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, нетрезвый мужчина, по версии следствия, приставал к ребенку 3 ноября 2016 года возле детского сада в Центральном районе (у дома № 2 по Очаковской улице). Злоумышленника за совершением преступных действий заметили прохожие, которые и вызвали полицию. Обвиняемый — гражданин Узбекистана.