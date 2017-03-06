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07.03.2017 12:23
9 Комментариев

На намыв заселяться - по воздуху

В марте первые жители намыва Васильевского острова заедут в свои дома. Как выглядит новый район, строящийся на месте Финского залива, посмотрела «Фонтанка».
На намыв заселяться - по воздуху

До конца марта Seven Suns Development передаст покупателям ключи от 2,6 тысячи квартир в домах на намыве Васильевского острова. В июне планирует сдать комплекс на 650 квартир еще один застройщик – «Лидер групп». Остальная территория намыва, за исключением Морского вокзала, – пустырь без социальной инфраструктуры и даже дорог.

Первые подъезды к домам со стороны гостиницы «Прибалтийская», по мостам над Западным скоростным диаметром, Смольный обещает открыть в апреле. За это время ОАО «ЗСД» передаст их на баланс города, а пока людей на давно возведенные дороги не пускают. К домам можно добраться только в объезд, по «строительной» дороге со стороны Мичманской улицы.

Нет пока на намыве и никакой социальной инфраструктуры. Пока что Seven Suns возводит только один детский сад. Всего же в комплексе на 5,5 тысячи квартир и тысячу апартаментов построят два садика на 255 детей и одну школу.

Несмотря на начавшееся строительство, сам намыв нового района еще не завершился. Пока создано только 170 га из 470 запланированных. По плану 2005 года за комплексом «Я Романтик» появятся новые кварталы и набережная. Также почти не намыта территория к северу от Морского вокзала.

Новый район на Васильевском острове намывает ЗАО «Терра Нова», связанное с ГК First Quantum экс-депутата Госдумы Виталия Южилина. Смольный заключил с компанией договор в 2006 году. Однако в 2009-м песок качать перестали — сначала дал знать о себе кризис, концепцию застройки начали пересматривать. Затем — Смольный постепенно начал отказываться от обязательств по строительству инженерной инфраструктуры, социальных объектов и даже дорог. Это отпугивало от покупки территорий застройщиков.

К настоящему моменту все участки намыва, даже не созданные, раскуплены. На них построят дома высотой до 69 метров. Как утверждают строители и архитекторы, тот факт, что новая суша появилась совсем недавно, не имеет значения. Дома опираются на 30-метровые сваи. К тому же в южной части намыва глубина достигает всего 1,5 метра. И весь этот грунт вынимается при строительстве подземных этажей.

Антонина Асанова, "Фонтанка.ру"


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (9)
CaptainBlack
7 марта 2017 г. 13:19
Иван Петров: а что есть где ?
cfanya001
7 марта 2017 г. 13:15
Построить такое г... с видом на ЗСД это же надо додуматься. Можно только представить себе этот микрорайон после завершения намыва. Впрочем, желающие и на это найдутся.
Гриб
7 марта 2017 г. 13:12
Надо бы намыть еще у елдосреба в лахте
Лаки
7 марта 2017 г. 13:12
а поликлиника? Детская, взрослая.... Пропал район...
***
7 марта 2017 г. 13:07
Смольный постепенно начал отказываться от обязательств по строительству инженерной инфраструктуры, социальных объектов и даже дорог.
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