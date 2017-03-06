В Петербурге суд начал рассматривать дело о злоупотреблениях в Институте экспериментальной медицины

Первое заседание по делу руководителей клиники Института экспериментальной медицины им. академика Павлова прошло в Петроградском районном суде Петербурга 6 марта. Во злоупотреблении служебным положением обвиняются бывший главный врач клиники Олег Царев и его заместитель Вячеслав Ироносов.

По версии обвинения, летом и осенью 2016 года Царев и Ироносов, вступив в преступный сговор, поручили своим подчиненным изготовить истории болезней на пациентов, в действительности лечение не получавших. По этим документам учреждение выставило страховым медорганизациям 878 счетов на сумму 11 220 000 рублей. Ироносов, кроме того, обвиняется в мошенничестве: как считает следствие, он оформил на должность уборщика территории своего знакомого, который фактически никакой работы не исполнял.

В январе 2017 года Олег Царев и Вячеслав Ироносов, заявив о признании вины и раскаянии, обратились с ходатайствами о рассмотрении дела судом в особом порядке – в этом случае приговор постановляется без судебного разбирательства, а размер назначенного наказания не может превышать двух третей максимально предусмотренного УК за данное преступление.

Однако в судебном заседании свое ходатайство об особом порядке поддержал только Олег Царев. Вячеслав Ироносов заявил, что просит рассматривать уголовное дело в общем порядке.

Судья Светлана Тельнова приняла предусмотренное законом решение и постановила рассматривать дело Царева и Ироносова в общем порядке.

Следующее заседание состоится 27 марта.