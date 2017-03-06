В убийстве турецкого посла нарисовали русский след

В Анкаре арестована россиянка, якобы связанная с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова. В эфире [Фонтанка.Офис] турецкие политологи, журналисты и эксперты объяснили, что в этой новости, которую передают только провластные местные СМИ, правда, и на кого она рассчитана.

Плохая история

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, тут же ликвидированный местными силами безопасности.

«Турецкие власти после убийства посла пошли на то, чтобы российские следователи могли приехать в Анкару и заниматься этим напрямую. Это случилось очень быстро», – рассказал Фонтанке главный редактор «МК Турция» Яшар Ниязбаев. Сегодня турецкие СМИ сообщили об аресте россиянки, якобы связанной с убийцей посла Андрея Карлова. Эту информацию оперативно прокомментировали в российской дипмиссии в Турции. В частности, пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова отметила, что уже направлен официальный запрос турецкой стороне и рассказала, что ранее в ходе разбирательства граждане России и Турции уже опрашивались и задерживались. Арестованную россиянку, как пишут турецкие СМИ, зовут «Екатерина Б.», ей 33 года. Следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через WhatsApp.

Кто рассказывает

Как уточнили опрошенные [Фонтанка.Офис] эксперты, первоисточниками этой новости стали основные проправительственные турецкие СМИ, коих в стране около 95% от существующих. По словам политолога, специалиста по России и российско-турецким отношениям Хасана Аксая, независимых СМИ в Турции осталось мало: «В основном они в интернете, может, еще 2-3 телеканала и 2-3 относительно маленькие газеты, – перечислил он. – И независимых расследований этой истории там нет».

«Новость (об аресте россиянки – прим.ред.) была опубликована в нескольких СМИ, в проправительственной газете Sabah, например, а оттуда взяли многие другие», – продолжил Хакан Аксай. По его словам, информация освещается не так широко, как непосредственно декабрьское убийство Карлова. «Скорее, это заметка», – уточнил Хакан Аксай.

«В первые часы посла убийства посла в Турции был введен запрет на новость об этом, а потом разрешали публиковать только то, что заявляют официальные лица, – вспомнил главный редактор «МК-Турция» Яшар Ниязбаев. – Сегодня мы увидели новость, связанную с расследованием, в эфире «рупора турецкого дворца», телеканала A Haber».

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