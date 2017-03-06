Петербургскую компанию повели в суд за полгектара земли

Комитет имущественных отношений недосчитался 21 миллиона рублей за аренду земельного участка, принадлежащего городу. Вместо КИО плату за использование 5 тысяч квадратных метров земли получали различные юридические лица.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ 6 марта, суд удовлетворил иск прокурора Петербурга и истребовал у «Северо-Западной промышленной компании» участок в Московском районе Петербурга, который компания занимала незаконно. С июня 2015 по март 2016 года за аренду этого участка комитет имущественных отношений Смольного мог бы получить 21 миллион рублей, однако деньги компания платила третьим лицам без оформления документов на использование земли.

Кроме иска в Арбитражный суд, прокуратура направила документы в Следственный комитет, где было принято решение возбудить уголовное дело за причинение имущественного ущерба собственнику земельного участка.

ООО «СЗПК» занимается поставкой комплектующих общепромышленного назначения. В информационно-аналитической системе «Спарк» с таким названием числится две компании, занимающиеся производством или продажей металлов. Одна из них находится в стадии ликвидации, а другая больше года не предоставляет налоговую отчетность и задолжала больше 3 миллионов рублей.