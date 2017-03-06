Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин 6 марта на первом заседании авиационной коллегии при правительстве России призвал рассмотреть вопрос о прекращении поставок в страну самолетов зарубежных перевозчиков, передает «Газета.Ru».

«Счетная палата по нашей просьбе подсчитала, что в период 2012 – 2014 годов мы заплатили по льготам иностранным производителям самолетов 145 млрд руб. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 млрд руб. Таким образом, остро стоит вопрос о принятии мер по прекращению поставок самолетов зарубежных перевозчиков», — сказал он.

Рогозин подчеркнул, что меры по улучшению эксплуатационных характеристик отечественных самолетов уже проводятся.

Он добавил, что через 10 – 15 лет необходимо перейти на эксплуатацию самолетов исключительно российского производства.