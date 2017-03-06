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Версия для печати
09.03.2017 10:00

Рынок печатающей техники ожидает экономический прорыв

Рынок печатающей техники ожидает экономический прорыв
Цифровой ритейлер КЕЙ

По мере развития технологий качество печати достигло такого высокого уровня, что производители принтеров и МФУ всерьез задумались, как  снизить стоимость самих устройств и расходных материалов. О новых технологиях и экономичных новинках рынка рассказывает цифровой ритейлер КЕЙ.   

Каждый владелец струйного принтера знает, что картриджи с чернилами очень быстро пересыхают, а их покупка и замена обходится недешево. Несколько лет назад компания Epson предложила бюджетную альтернативу этой технологии – систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ), позволяющую в несколько раз снизить стоимость расходных материалов. СНПЧ – это набор из внешних резервуаров с чернилами и силиконового шлейфа, по которому чернила поступают в сам принтер. Когда чернила заканчиваются, их просто необходимо долить во внешний резервуар. Первые выпущенные принтеры с  СНПЧ принадлежали Epson. Но в скорее эту технологию подхватили и другие производители. В частности в 2017 году  компания  HP (один из ключевых партнеров цифрового ритейлера КЕЙ) выпустила на рынок модели домашних принтеров с СНПЧ HP DeskJet GT 5810 и HP DeskJet GT 5820 . Устройства печатают впечатляющие объемы (до 8000 цветных и до 5000 черно-белых страниц при использовании емкостей от HP) по умеренной цене . Конструкция резервуаров позволяет легко отслеживать уровень чернил и заправлять принтер в любой момент.  Появление устройств с СНПЧ в целом изменило ситуацию на рынке струйной печати. Новая технология обеспечивает экономию до 50 % на расходных материалах, а кроме того исключает высыхание печатающей головки и даже позволяет продлить срок службы оборудования.

Пока же устройства с СНПЧ набирают популярность, развитие струйных принтеров тоже не стоит на месте. Традиционным, но не менее экономичным вариантом для домашнего использования, по мнению экспертов КЕЙ, могут служить новые модели струйных принтеров и МФУ, выпущенные под общим названием HP DeskJet Ultra Ink Advantage. Представителям малого и среднего бизнеса, чьи потребности в печати не так велики, КЕЙ рекомендует обратить внимание на двухкомпонентную систему лазерной печати от HP, которая позволяет снизить стоимость отпечатка в 4 раза (до 65 копеек), по данным самой компании. В комплекте с устройствами поставляется сразу три картриджа, суммарный ресурс которых составляет 6 900 страниц. Новые устройства получили общее название HP Ultra. В серию входят один принтер HP LaserJet Ultra M106w и два МФУ  — HP LaserJet Ultra M134a и HP LaserJet Ultra M134fn.


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09.03.2017 10:00
Рынок печатающей техники ожидает экономический прорыв
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03.03.2017 10:30
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