ФНС пришла за водкой

Еще
22:15 06.03.2017
Пришлите свою новость!
22:10
Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров
21:43
В Минтрансе заявили, что все самолеты в лизинге выведут из эксплуатации к 2030 году
21:26
Минтранс предложил сократить финансирование транспортной программы на 1,3 трлн
21:15
Суд начал банкротство группы «Проминдустрия», чьи рабочие голодали на Ямале
21:05
Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу
20:45
Депутатов отправили в Удельный парк защищать Петербург
20:12
На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров
20:00
Варламов рассказал о хамской парковке дипломата у Мариинки
19:50
США могут расширить список стран, гражданам которых запретят въезд
19:45
Минобороны подтвердило гибель спецназовца в Сирии
19:39
Реконструировать дом на Лермонтовском под гостиницу Мариинского театра готовы двое
19:35
На Дыбенко спецтранспорт «убрал» маршрутку
19:31
В Театре на Литейном ставят финскую "почти комедию"
19:25
Власти ДНР и ЛНР заявили, что вместо Украины поставляют уголь в Россию
19:19
На крыше дома в Шушарах нашли повешенного мужчину
19:13
КГИОП отказался легализовывать незаконную перепланировку дома «Слеза социализма»
19:09
Жилком и вице-губернатор Бондаренко ответили на обвинения УФАС
18:59
Федерация хоккея России задолжала 30 млн спорткомитету Петербурга за ЧМ по хоккею
18:51
"Фонтанка" за 60 секунд — 6 марта
18:50
Гранин – Медведеву: В годы блокады в Публичке прочитали 1,5 миллиона книг
18:39
Стали известны детали "черной легенды" арестованного за покушение на подполковника УФСИН
18:34
Дуров отрицает доступ силовиков к архивам Telegram
18:28
В Петербурге мигранта будут судить за домогательства к дошкольнице
18:22
СМИ сообщили о гибели российского спецназовца в Сирии
18:16
В Петербурге суд начал рассматривать дело о злоупотреблениях в Институте экспериментальной медицины
18:10
ФСБ показала, как российский спецназ освобождал Пальмиру
18:04
«Дочка» РЖД предлагает отказывать в перевозке лицам, уличенным в курении в поездах
17:58
ФАС предлагает снять ограничения на закупку импортных лекарств и медизделий
17:53
Петербургскую компанию повели в суд за полгектара земли
17:50
Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов
17:42
Финны поймали на границе с Россией двух голландцев-фотографов
17:34
В ДНР сообщили о взрыве на Авдеевском коксохимическом заводе
17:26
Петербуржца арестовали по подозрению в надругательстве над школьницей в машине
17:18
В Феодосии разогнали детский футбольный матч, объявив его "террористическим митингом"
17:16
На востоке Москвы пьяный мужчина ударил прохожего японским мечом
17:10
Врач в Петербурге может сесть в тюрьму из-за партии металлолома
17:00
Росавтодор: К 2030 году в России будет 10 тыс. км трасс для беспилотных машин
16:49
Путин подарил Терешковой скульптуру «Чайка садится на воду»
16:48
Элитную водку «Группы Ладога» арестовали в счет долгов по налогам
16:42
ЖКС в Купчино обяжут перекрыть вход на крышу дома, с которого сорвался паркурщик
16:38
Финалистка конкурса на разработку талисмана ЧМ-2018 придумала символ для волейбольной «Ленинградки»
16:37
Петербурженка по публикации в СМИ выявила серийных угонщиков
16:30
Депутаты Тихонова и Амосов оспорили закон о приравнивании встреч избирателей к митингам
16:20
Сторонники Саркози попросят Фийона найти себе замену на выборах
16:13
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
16:05
Воспитательница Чудновец потребует компенсацию за содержание под стражей
15:59
На Парашютной разбился семилетний
15:55
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
15:51
На Васильевском молодому петербуржцу помогли выпасть в окно
15:50
Прокурор Ленобласти Марков обсудил аварийное жилье в часах за миллион
15:50
Прокуроры не смогли попасть к врачам детских поликлиник Красносельского района
15:46
На «Парнасе» с 20-го этажа упал мужчина
15:44
По предложению петербургского ЗакСа Госдума утвердит правила обращения с домашними животными
15:42
Два югославских генерала сидят в финских тюрьмах за военные преступления
15:36
КНДР объявила малазийского посла персоной нон грата
15:35
"Пиратов" со "станции" выносила скорая
15:25
ФСБ по Петербургу заказала медали с Дзержинским и отсылкой к истории НКВД и КГБ
15:20
Развратителя петербургской школьницы нашли в Сибири
15:14
Bloomberg: Русские хакеры требовали денег у критиков Трампа
15:04
Смольный объявил конкурс на проектирование участков «Восточного скоростного диаметра»
15:01
Премьер поручил министерствам рассмотреть вопрос применения в России технологии блокчейн
14:47
Светогорск за два часа справился с гей-туризмом
14:40
В Петербурге четырех наркополицейских будут судить за наркотики и взятку
14:34
В Госдуме не поддержали законопроект о проведении налоговиками контрольных закупок
14:30
Житель Московского района «выселял соседей» боевой гранатой
14:29
Дочь Пескова рассказала, как ее отец "бомбил" по ночам
14:26
Китай занял первое место в мире по размеру банковской системы
14:24
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
14:18
Акунин выпустил книгу о счастье России в 1937 году
14:10
В убийстве турецкого посла нарисовали русский след
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
06.03.2017 20:31
2 Комментариев

ФНС пришла за водкой

Производство водки на заводе «Ладога», возобновившееся после года простоя, может снова остановиться. Суд наложил арест на счета и имущество предприятия на 727 млн рублей по иску налоговой.
ФНС пришла за водкой
Елена Мулина/Интерпресс

По мнению ФНС, ООО «Группа Ладога», которое начало выпускать алкоголь на мощностях ранее обанкротившейся «Промышленной группы Ладога», аффилировано с прежним владельцем и должно заплатить по его счетам.

Как следует из картотеки арбитража, налоговая обратилась с иском к ООО «Группа Ладога» в начале февраля 2017 года. Спустя две недели ведомство попросило арестовать счета и имущество компании, опасаясь, что та попытается вывести деньги, если решение окажется не в ее пользу.

Суд встал на сторону истца, запретив производителю менять собственников и продавать имущество, а также наложил арест на ее денежные средства, в том числе поступающие на банковские счета, на сумму, эквивалентную заявленным требованиям. Сегодня во исполнение данных мер судебные приставы арестовали 248 646 бутылок алкоголя, а также оборудование, принадлежащее компании.

Именно претензии налоговых органов стали причиной банкротства прежнего хозяина завода – ОАО «Промышленная группа «Ладога». После того, как ФНС признала компанию, входившую в десятку крупнейших в России производителей алкоголя, повинной в уклонении от уплаты налогов на 465 млн рублей, владельцы – Colbec Ltd. – решили объявить ее несостоятельной. В конце 2014 года завод в Петербурге остановил работу.

Производство возобновилось лишь полтора года спустя. Как сообщала «Фонтанка», выпускать водку под брендами «Царская Золотая», «Царская Оригинальная», «Зверь» и др. стала компания со схожим названием – ООО «Группа Ладога». В 2016 году она намеревалась разлить 15 млн литров водки и настоек (если планы удались, то компания обеспечила 15% всей алкогольной продукции, выпускаемой в Северной столице).

В СМИ президент «ПГ «Ладога» Вениамин Грабар заявлял тогда, что не имеет отношения к новой компании. Но, согласно данным СПАРК, владельцем ООО «Группа Ладога» до недавнего времени была компания «Пондсайд Лимитед», зарегистрированная по тому же адресу в Лондоне, что и бенефициар прежнего собственника «Колбек Лимитед».

Именно этот факт позволил налоговикам переадресовать свои претензии. «В соответствии с представленными банковскими досье следует, что директором «Пондсайд Лимитед», «Колбек Лимитед» является одно и то же физическое лицо – гражданин РФ Тихонов Ю.А., что свидетельствует об аффилированности организаций», – отмечают в ФНС.

Причем незадолго до банкротства производственное и складское оборудование «ПГ «Ладога» через компанию «СК-Стандарт» перешло ООО «Группа «Ладога». Затем в штат новой компании перешли 99% сотрудников.

Опасаясь повторения схемы с банкротством «ПГ «Ладога», ФНС попросила суд наложить обеспечительные меры. Как сообщает служба судебных приставов, пока арестованное имущество оставлено на хранение генеральному директору. Если суд признает правоту налоговой, предприятие сможет или добровольно исполнить решение, или арестованное имущество будет изъято и реализовано в счет погашения долга.

ООО «Группа Ладога» на момент публикации ситуацию не прокомментировало. По данным СПАРК, в 2015 году компания заработала 3 млрд рублей выручки, прибыль составила 35 млн рублей. Таким образом, если суд признает требования ФНС обоснованными, этой суммы не хватит для погашения долга.

В пользу повторения банкротного сценария говорит и тот факт, что в начале февраля 2017 года производитель успел сменить владельца – теперь бенефициаром является компания «Лайтинг Эсоушиэйтс Лимитед», также зарегистрированная в Великобритании.

Но даже если заводу вновь придется остановить работу, без алкоголя потребители не останутся. Еще в ходе банкротства «ПГ «Ладога» права на ее бренды перешли к компании «Ладога Дистрибьюшен», которая после остановки работы петербургского предприятия разместила заказы на других площадках, а потом частично вернула в Северную столицу после того, как завод возобновил работу.

В «Ладога Дистрибьюшен» «Фонтанку» заверили, что петербургское предприятие является лишь одним из сотни поставщиков продукции. «Товарные запасы по наименованиям, поставляемым данным производителем, сформированы на складе в объеме, достаточном для обеспечения запросов наших клиентов на протяжении как минимум года. Данного срока более чем хватит для решения поставщиком недоразумения», – уверены в компании.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Группа компаний «Ладога» была основана в 1995 году. В 2000 году ее возглавил Вениамин Грабар, который ранее являлся руководителем ЗАО «Русский водочный торговый дом «Росалко-Нева», а в конце 90-х занимал должность помощника первого вице-губернатора Петербурга. Сейчас Вениамин Грабар является президентом «Ладога Дистрибьюшен», которая унаследовала права на бренды группы «Ладога». В состав компании помимо оптовой торговли алкоголем входит сеть баров «Монополь».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Элитную водку «Группы Ладога» арестовали в счет долгов по налогам
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
ТеКС
6 марта 2017 г. 21:16
А бывший государственный-"Ливиз" на Синопской наб., обанкротили,почему?)))
Адвокат666
6 марта 2017 г. 21:14
Зато Самтрест на Новосёлов ожил... ж.д. ветки нет, а бодяга канистровая штампуется, даже магазинчик открыли опять через пару лет..
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров
Суд начал банкротство группы «Проминдустрия», чьи рабочие голодали на Ямале
ФАС предлагает снять ограничения на закупку импортных лекарств и медизделий
Петербургскую компанию повели в суд за полгектара земли
Элитную водку «Группы Ладога» арестовали в счет долгов по налогам
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
ФНС пришла за водкой
Портовики Петербурга не поделили финнов
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Большой Морской задержали крякавших оппозиционеров

ГУ МВД по СПб и ЛО

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Иллюстрация из журнала "Крокодил", 70-е

Мироточение как мем

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.