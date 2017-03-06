ФНС пришла за водкой

Производство водки на заводе «Ладога», возобновившееся после года простоя, может снова остановиться. Суд наложил арест на счета и имущество предприятия на 727 млн рублей по иску налоговой.

По мнению ФНС, ООО «Группа Ладога», которое начало выпускать алкоголь на мощностях ранее обанкротившейся «Промышленной группы Ладога», аффилировано с прежним владельцем и должно заплатить по его счетам.

Как следует из картотеки арбитража, налоговая обратилась с иском к ООО «Группа Ладога» в начале февраля 2017 года. Спустя две недели ведомство попросило арестовать счета и имущество компании, опасаясь, что та попытается вывести деньги, если решение окажется не в ее пользу.

Суд встал на сторону истца, запретив производителю менять собственников и продавать имущество, а также наложил арест на ее денежные средства, в том числе поступающие на банковские счета, на сумму, эквивалентную заявленным требованиям. Сегодня во исполнение данных мер судебные приставы арестовали 248 646 бутылок алкоголя, а также оборудование, принадлежащее компании.

Именно претензии налоговых органов стали причиной банкротства прежнего хозяина завода – ОАО «Промышленная группа «Ладога». После того, как ФНС признала компанию, входившую в десятку крупнейших в России производителей алкоголя, повинной в уклонении от уплаты налогов на 465 млн рублей, владельцы – Colbec Ltd. – решили объявить ее несостоятельной. В конце 2014 года завод в Петербурге остановил работу.

Производство возобновилось лишь полтора года спустя. Как сообщала «Фонтанка», выпускать водку под брендами «Царская Золотая», «Царская Оригинальная», «Зверь» и др. стала компания со схожим названием – ООО «Группа Ладога». В 2016 году она намеревалась разлить 15 млн литров водки и настоек (если планы удались, то компания обеспечила 15% всей алкогольной продукции, выпускаемой в Северной столице).

В СМИ президент «ПГ «Ладога» Вениамин Грабар заявлял тогда, что не имеет отношения к новой компании. Но, согласно данным СПАРК, владельцем ООО «Группа Ладога» до недавнего времени была компания «Пондсайд Лимитед», зарегистрированная по тому же адресу в Лондоне, что и бенефициар прежнего собственника «Колбек Лимитед».

Именно этот факт позволил налоговикам переадресовать свои претензии. «В соответствии с представленными банковскими досье следует, что директором «Пондсайд Лимитед», «Колбек Лимитед» является одно и то же физическое лицо – гражданин РФ Тихонов Ю.А., что свидетельствует об аффилированности организаций», – отмечают в ФНС.

Причем незадолго до банкротства производственное и складское оборудование «ПГ «Ладога» через компанию «СК-Стандарт» перешло ООО «Группа «Ладога». Затем в штат новой компании перешли 99% сотрудников.

Опасаясь повторения схемы с банкротством «ПГ «Ладога», ФНС попросила суд наложить обеспечительные меры. Как сообщает служба судебных приставов, пока арестованное имущество оставлено на хранение генеральному директору. Если суд признает правоту налоговой, предприятие сможет или добровольно исполнить решение, или арестованное имущество будет изъято и реализовано в счет погашения долга.

ООО «Группа Ладога» на момент публикации ситуацию не прокомментировало. По данным СПАРК, в 2015 году компания заработала 3 млрд рублей выручки, прибыль составила 35 млн рублей. Таким образом, если суд признает требования ФНС обоснованными, этой суммы не хватит для погашения долга.

В пользу повторения банкротного сценария говорит и тот факт, что в начале февраля 2017 года производитель успел сменить владельца – теперь бенефициаром является компания «Лайтинг Эсоушиэйтс Лимитед», также зарегистрированная в Великобритании.

Но даже если заводу вновь придется остановить работу, без алкоголя потребители не останутся. Еще в ходе банкротства «ПГ «Ладога» права на ее бренды перешли к компании «Ладога Дистрибьюшен», которая после остановки работы петербургского предприятия разместила заказы на других площадках, а потом частично вернула в Северную столицу после того, как завод возобновил работу.

В «Ладога Дистрибьюшен» «Фонтанку» заверили, что петербургское предприятие является лишь одним из сотни поставщиков продукции. «Товарные запасы по наименованиям, поставляемым данным производителем, сформированы на складе в объеме, достаточном для обеспечения запросов наших клиентов на протяжении как минимум года. Данного срока более чем хватит для решения поставщиком недоразумения», – уверены в компании.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»